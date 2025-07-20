Российские войска нанесли удар по объекту топливной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах армии страны, и цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, в операциях были задействованы расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также боевые задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение <...> пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах», — добавили в Минобороны РФ.

20 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на российского оператора БПЛА с позывным «Ростов» сообщили, что военнослужащие ВС РФ с помощью дронов уничтожили 16 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Технику украинских войск, в том числе один пикап, заметили в районе населенного пункта Яблоновка.

До этого российские бойцы нанесли удары по складу с боеприпасами ВСУ в районе города Краматорска в ДНР. При выполнении задачи ВС РФ использовали дроны типа «Герань-2».

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по военным аэродромам Украины с применением ракет «Кинжал».