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Гиперзвуковая ракета «Кинжал» применена по объекту в Киевской области

«РВ»: ВС России ударили «Кинжалом» по объекту в Ирпене Киевской области
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РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Ракета была запущена с истребителя МиГ-31К. Одновременно в воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые направились к рубежам пуска крылатых ракет.

По данным канала, 106 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» атакуют объекты на территории Украины.

В ночь на 21 июля сообщалось, что в Киеве слышны взрывы.

Мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в украинской столице работают силы ПВО, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

20 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах армии страны, и цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В операциях были задействованы расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также боевые задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

Ранее на Западе отметили интенсивность наступления ВС РФ в ходе СВО.

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