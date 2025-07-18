На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области дезертировали более 10 украинских солдат

Марочко: подразделение ВСУ из 12 бойцов дезертировало в Харьковской области
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделение украинских войск дезертировало в районе населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области, не выдержав ударов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что случай самовольного оставления позиций бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в ходе объективного контроля на Боровском направлении.

«Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы (долговременные огневые точки — «Газета.Ru») и по траншее ушли в юго-западном направлении», — отметил Марочко.

По словам эксперта, покинувшие свои позиции солдаты ВСУ попали под «дружественный огонь». Более того, украинские бойцы из других подразделений с помощью беспилотников сбросили на дезертиров несколько взрывных устройств.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что весь штаб батальона ВСУ во главе с командиром дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами