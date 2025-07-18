Подразделение украинских войск дезертировало в районе населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области, не выдержав ударов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что случай самовольного оставления позиций бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в ходе объективного контроля на Боровском направлении.

«Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы (долговременные огневые точки — «Газета.Ru») и по траншее ушли в юго-западном направлении», — отметил Марочко.

По словам эксперта, покинувшие свои позиции солдаты ВСУ попали под «дружественный огонь». Более того, украинские бойцы из других подразделений с помощью беспилотников сбросили на дезертиров несколько взрывных устройств.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что весь штаб батальона ВСУ во главе с командиром дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.