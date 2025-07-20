Глава ДНР заявил, что вокруг ВСУ в Щербиновке сжимается кольцо

ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг поселка Щербиновки, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, речь идет о «требующем внимании» Константиновском направлении. На нем на прошлой неделе под контроль ВС РФ перешли села Попов Яр и Петровка.

«И здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки, но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы», — сказал чиновник.

Он добавил, что на этом направлении идут встречные бои в районе сел Яблоновка и Александро-Калиново. По этой причине сейчас важно перерезать логистику противника в районе Клебан-Быкского водохранилища.

В этом же видео Пушилин рассказал, что российские военные продвигаются вперед в районе недавно взятой под контроль Зеленой Долины. При этом Вооруженные силы Украины тоже перебрасывают туда резервы и пытаются контратаковать.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР.