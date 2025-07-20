В Тульской области отразили атаку беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны России отразили еще одну атаку беспилотных летательных аппаратов на Тульскую область. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины.

Миляев добавил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины и 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также Минобороны сообщило, что в период с 8:10 по 12:00 силы ПВО РФ сбили 34 дрона над регионами РФ. 16 беспилотников сбили над Калужской областью, семь — над Подмосковьем, причем пять из них летели на Москву. Еще шесть дронов сбили в Курской, два — в Белгородской области, и по одному — над Тульской и Орловской областями и Крымом.

Ранее над двумя российскими областями за 10 минут сбили пять украинских дронов.