Над двумя российскими областями за 10 минут сбили пять украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за десять минут уничтожили пять украинских беспилотников на территории Брянской и Калужской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел в субботу утром — с 8:00 до 8:10 по московскому времени. Три дрона ликвидировали в Брянской области и два — в Калужской.

По данным ведомства, все цели были успешно ликвидированы, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Утром в Минобороны сообщали, что системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 93 вражеских БПЛА над территорией нескольких российских регионов. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу. Также летательные аппараты перехватили над Калужской (11), Тульской (8), Орловской (5), Нижегородской (5), Курской (2). По одному беспилотнику сбили в Белгородской и Рязанской областях, а также три дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.