Смоленскую область атаковал рой дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и средства радиоэлектронной борьбы подавили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

По предварительным данным, в результате атаки роя дронов никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры зафиксировано не было. На месте падения обломков дронов в данный момент работают оперативные службы.

«От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!» — написал Анохин.

Губернатор напомнил о важности соблюдать правила безопасности.

«Если вы обнаружите части БПЛА, не приближайтесь к ним. Сообщите об их местонахождении по номеру экстренных служб 112», — призвал он.

20 июля министерство обороны России сообщило, что украинские войска атаковали Калужскую область целым роем беспилотников.

В ночь на 20 июля в России было уничтожено 93 вражеских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, несколько российских регионов подверглись атаке ВСУ с 23:30 до 7:00 мск.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.