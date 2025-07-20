Украина попыталась атаковать регион РФ роем дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калужскую область целым роем беспилотников. Это следует из сообщения министерство обороны России в его Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с 08:10 до 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российским регионом 16 вражеских дронов. Всего в указанный промежуток времени в РФ было уничтожено 34 БПЛА. Кроме Калужской области атаке подверглись Московская область, где ликвидировано семь БПЛА, Курская (шесть БПЛА) и Белгородская (два БПЛА) области. По одному украинскому беспилотнику сбито над территорией Тульской, Орловской областями и над Крымом.

В ночь на 20 июля в России было уничтожено 93 вражеских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, несколько российских регионов подверглись атаке ВСУ с 23:30 до 7:00 мск.

Момент ликвидации двух беспилотников в Зеленограде удалось снять на видео. Telegram-канал SHOT уточнил, что один дрон уничтожили над крышей жилого дома. Из-за этого в здании выбило несколько окон. Из-за упавших обломков второго БПЛА во дворе другого дома загорелись машины.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.