Израильские военные подорвали «туннель террористов» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала «туннель террористов» в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В районе Джабалии саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных туннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м», — отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские войска «расширяют наземную операцию» в указанном районе, где уже «уничтожены сотни террористических объектов, обнаружено большое количество оружия и ликвидированы десятки террористов».

На днях портал El-Watan News сообщил, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа. По данным издания, стороны достигли договоренности по картам отвода после согласия Израиля оставить ось Мораг, расположенную в южной части Газы.

17 июля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал недопустимыми удары ЦАХАЛ по католическому приходу в секторе Газа. По его словам, обстрел церкви Святого Семейства в Газе, исторически находящейся под защитой Франции, неприемлем.

В результате удара израильской армии по католическому приходу в секторе Газа шесть человек, включая приходского священника, были ранены. Еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.