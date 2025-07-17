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МИД Франции осудил удар Израиля по католической церкви в Газе

Глава МИД Франции Барро: удары ЦАХАЛ по католическому приходу в Газе недопустимы
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Mahmoud Issa/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал недопустимыми удары армии обороны Израиля по католическому приходу в секторе Газа. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

По его словам, обстрел церкви Святого Семейства в Газе, исторически находящейся под защитой Франции, неприемлем.

«Я выразил латинскому патриарху Иерусалима (кардиналу Пьербаттиста Пиццабалла. — «Газета.Ru») чувство глубокой тревоги и солидарность нашей страны <...> Пора положить конец бойне в Газе», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

В результате удара ЦАХАЛ по католическому приходу в секторе Газа шесть человек, включая приходского священника, были ранены. Еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Церковь Святого Семейства — единственный католический храм в палестинском анклаве, которая позволила сотням беженцев разместиться на своей территории.

В 2023 году израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа. Сообщалось, что в результате обстрела как минимум две женщины получили серьезные ранения. Ими оказались престарелая мать с дочерью, которых спасти не удалось.

Ранее в Газе заявили, что израильские военные разрушили почти 400 мечетей в анклаве.

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