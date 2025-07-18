ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по карте отвода сил из сектора Газа

El-Watan: ХАМАС и Израиль пришли к согласию по карте отвода израильских сил из Газы

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа. Об этом сообщает портал El-Watan News.

По данным издания, Хамас и Израиль достигли договоренности по картам отвода после согласия Иерусалима оставить ось Мораг, расположенную в южной части Газы.

До этого ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.

9 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявлял, что власти Израиля и ХАМАС близки к достижению соглашения.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.