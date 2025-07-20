Появились кадры уничтожения БПЛА над Зеленоградом

В сети появилось видео с моментом уничтожения БПЛА над Зеленоградом. Кадры публикует Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что один дрон был уничтожен над крышей жилого дома в городе. Из-за этого в здании выбило несколько окон. Из-за упавших обломков второго беспилотника во дворе другого дома загорелись машины.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский БПЛА был сбит в Зеленограде. На место падения обломков прибыли экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, не было.

В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.