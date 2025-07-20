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ВС России уничтожили 16 единиц техники ВСУ в ДНР

Боец «Ростов»: ВС России уничтожили 16 единиц техники ВСУ в ДНР при помощи дронов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы ВС России с помощью дронов уничтожили около 16 единиц техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным «Ростов».

«При первом вылете обнаружили пикап, ехал с РЭБ, чуть мешался, попали рядом под колесо, но у него вырвало передний мост — и пикап остался на месте», — рассказал он.

Военный уточнил, что после этого пикапа были уничтожены еще 15 единиц техники.

Недавно сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по складу с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска в Донецкой народной республике.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска увеличили зону контроля на Краматорском направлении. 1 июня чиновник заявлял, что трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске.

Ранее Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по военным аэродромам Украины.

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