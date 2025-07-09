Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по военным аэродромам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» и БПЛА по украинским аэродромам

Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 июля Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной авиационной инфраструктуры Украины.

По информации ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальнобойные ударные беспилотники.

Удар был направлен по целям, связанным с работой украинских военных аэродромов. В Минобороны заключили, что все намеченные объекты были успешно поражены.

Накануне российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Отмечалось, что в операции были задействованы военные самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме того, военные ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 133 районах.

Ранее российская армия поразила пункт дислокации украинских военных в ДНР.