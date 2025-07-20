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В Херсонской области снаряд ВСУ попал в фуру у рынка

Сальдо: при обстреле в Великих Копанях повреждена фура, водитель не пострадал
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Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенный пункт Великие Копани в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате удара серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная рядом с местным рынком. Сам водитель не получил ранений — в момент обстрела он находился вне кабины.

Накануне при ракетном ударе по центру Донецка повреждение получил жилой дом и магазины. Источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом пострадал по меньшей мере один человек.

На этой же неделе Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения.

Ранее Украина сбросила взрывоопасные предметы на Донецк.

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