Украина сбросила взрывоопасные предметы на Донецк

В ДНР сообщили, что ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля сбросили взрывоопасные предметы с двух беспилотных летательных аппаратов на Донецк. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, передает РИА Новости.

«Атаки ударными беспилотниками: 00:10 — Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 00:40 — Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в публикации.

Накануне при ракетном ударе по центру Донецка повреждение получил жилой дом и магазины. Источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом пострадал по меньшей мере один человек.

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