Украинский военный Петр Климишевский рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина отметил, что начал думать о необходимости сдаться в плен практически сразу, как попал на позицию. Но его товарищи заявили, что не хотят сдаваться в плен российским войскам. Они были убеждены, что солдаты ВС РФ никого не задерживают, а просто «обнуляют».

«Им кто-то [об этом] сказал. <...> Те, кто меня услышали — пять человек — сдались со мной в плен», — сообщил Климишевский.

По его словам, отказавшиеся сдаться в плен военные ВСУ решили вместо этого сбежать с позиций. В результате они попали под так называемый «дружеский огонь».

Мужчина подчеркнул, что он с самого начала не хотел воевать и за все время пребывания на фронте «не выстрелил ни одного патрона». При этом он не решался на побег, так как боялся, что над ним расправятся другие солдаты ВСУ.

18 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на линии боевого соприкосновения фиксируется рост числа случаев, когда украинские бойцы добровольно сдаются в плен.

Ранее пленный украинский солдат помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.