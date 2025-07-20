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Губернатор Запорожской области раскрыл потери ВСУ на фронте

Глава Запорожской области Балицкий сообщил о больших потерях ВСУ на фронте
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника», — сказал он.

Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его результаты.

До этого Балицкий заявил, что украинские власти скрывают настоящие данные о потерях в украинской армии и задерживают вывоз ликвидированных военных, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

13 июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия несет очень серьезные потери в Часовом Яре. Он отметил, что в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.

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