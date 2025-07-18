Балицкий: родные солдат ВСУ не получают помощи, потому что Киев скрывает потери

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что власти Киева скрывают настоящие данные о потерях ВСУ и задерживают вывоз павших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

По его словам, украинская сторона отказывается принимать ликвидированных военнослужащих, пытаясь таким образом скрыть реальные потери.

Балицкий также публиковал списки устраненных солдат ВСУ, которых удалось распознать. Он объяснил, что это было сделано вынужденно, чтобы помочь родственникам понять ситуацию и найти своих близких. При этом он отметил, что пока солдат числится пропавшим без вести, семьи не получают никакой поддержки.

Губернатор подчеркнул, что Киев тщательно скрывает информацию о потерях от своих граждан.

До этого ТАСС писал, что силовые структуры Российской Федерации располагают полным поименным списком сотрудников территориальных центров комплектования в Одессе (ТЦК, аналог военкомата). По словам собеседника агентства, у силовых структур есть поименный, с адресами список всего личного состава ТЦК Одессы. Он отметил, что все данные сотрудников ТЦК были объединены в базу.

Ранее Балицкий заявил, что Украине не удастся скрыть свои потери.