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Эксперт рассказал, где в ЛНР украинские войска несут наибольшие потери

Марочко: ВСУ несут большие потери у Петровского и на окраинах Белогоровки в ЛНР
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери у Петровского и на западных окраинах Белогоровки ЛНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. <…> Это в зоне ответственности западной группировки войск», — сказал он.

Эксперт также добавил, что российские войска наносят удары по солдатам ВСУ в Новогригоровке, там противник несет потери, но в столь большой численности.

Марочко также сообщал, что украинские войска строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском в Харьковской области. Таким образом украинские офицеры готовят позиции для солдат Вооруженных сил Украины после оставления города командованием.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия активно продвигается в районе Купянска и Волчанска.

Ранее в Харьковской области дезертировали более 10 украинских солдат.

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