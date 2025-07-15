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Военный эксперт сообщил, что ВСУ могут оставить Купянск

Военный эксперт Марочко: офицеры ВСУ готовятся покинуть Купянск
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Roman Chop/AP

Украинские войска строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском в Харьковской области. Как заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, так украинские офицеры готовят позиции для солдат Вооруженных сил Украины после оставления города командованием.

Он отметил, что ВСУ начали возводить фортификации и строить линию обороны у Соболевки и в лесу Малые Ровны юго-западнее города Купянска. При этом линию обороны ВСУ возводят с разветвленной системой траншей, которые имеют защитное перекрытие.

«Исходя из характера действий противника можно предположить, что, вероятнее всего, украинское командование готовит позиции для боевиков после оставления Купянска», — считает Марочко.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия активно продвигается в районе Купянска и Волчанска.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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