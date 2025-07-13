Российская армия активно продвигается в районе Купянска и Волчанска. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«‎И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день», — сказал он.

Глава пророссийской администрации, военные расширяют зону контроля в области Волчанска.

13 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подошли вплотную к населенному пункту Димитров в Донецкой народной республике (ДНР).

Кимаковский уточнил, что российские войска подходят к населенному пункту с юго-восточной части. По его словам, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

О переходе Николаевки под контроль ВС России несколькими часами ранее сообщало министерство обороны РФ. По его данным, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.