На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев рассказал о продвижении российской армии около Купянска и Волчанска

Ганчев: ВС РФ скоро возьмут под контроль Купянск
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия активно продвигается в районе Купянска и Волчанска. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«‎И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день», — сказал он.

Глава пророссийской администрации, военные расширяют зону контроля в области Волчанска.

13 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подошли вплотную к населенному пункту Димитров в Донецкой народной республике (ДНР).

Кимаковский уточнил, что российские войска подходят к населенному пункту с юго-восточной части. По его словам, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

О переходе Николаевки под контроль ВС России несколькими часами ранее сообщало министерство обороны РФ. По его данным, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами