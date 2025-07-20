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ВСУ 21 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса. Об этом сообщило управление администрации по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«19 вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении», — говорится в сообщении.

Ранения получили пять местных жителей, еще одного человека спасти не удалось.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотников. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб также нанесен 13 объектам гражданской инфраструктуры — пострадали учреждения здравоохранения, образования, социальные службы, магазины и элементы коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровод.

Ранее ВСУ обстреляли Дворец культуры и школу в поселке ДНР.

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