ВСУ 21 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса. Об этом сообщило управление администрации по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«19 вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении», — говорится в сообщении.
Ранения получили пять местных жителей, еще одного человека спасти не удалось.
До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотников. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб также нанесен 13 объектам гражданской инфраструктуры — пострадали учреждения здравоохранения, образования, социальные службы, магазины и элементы коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровод.
Ранее ВСУ обстреляли Дворец культуры и школу в поселке ДНР.