ВСУ обстреляли Дворец культуры и школу в поселке ДНР

В поселке Пантелеймоновка Донецкой народной республики (ДНР) при украинских обстрелах были повреждены Дворец культуры им. Чернышевского, школа, детская площадка, административное здание и жилые дома на улице Сердюкова. Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Четыре дня назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Пантелеймоновке. По предварительным данным оперативных служб, для него они использовали управляемую авиабомбу. Удар пришелся по территории у проезжей части. На месте прилета была видна большая воронка.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российским военным удалось взять под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, войска Вооруженных сил РФ вошли в села Розовку и Успеновку. Кроме того, тогда же в этом регионе ВС РФ взяли под контроль Пантелеймоновку, Запорожье, а также поселок Разлив и село Веселое.

Ранее появилось видео с боями за село в ДНР.