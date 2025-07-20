Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание! «Воздушная тревога» - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие», — говорится в сообщении.

Во время режима опасности БПЛА следует временно укрыться в ближайшем помещении. Тем, кто находится в квартирах, следует отойти от окон.

Недавно в Минобороны России сообщили, что 3,5 часа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 40 украинских БПЛА. Больше всего их было сбито над территорией Брянской области (21).

Вечером 19 июля в небе над Калужской областью ликвидировано два дрона. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, средства ПВО сбили по одному беспилотнику на территории Сухиничского и Бабынинского районов.

Ранее силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Тверской областью.