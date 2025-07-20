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Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских БПЛА за 3,5 часа

Минобороны: ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами России
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За 3,5 часа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области, ПВО уничтожили там 21 беспилотник.

Помимо этого девять дронов были сбиты над территорией Калужской области, еще четыре — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

Также по два беспилотника уничтожили над Курской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Тульской и Белгородской областей.

До этого сообщалось, что в результате падения фрагментов украинского беспилотника на одном из перегонов в Ростовской области на юге России произошел железнодорожный коллапс. Утром 19 июля в регионе были задержаны более 50 поездов дальнего следования. На Крымском направлении отставали от графика 14 составов «Таврия». Не обошлось без пострадавших — под Ростовом получила травмы работница РЖД. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА и ограничили интернет.

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