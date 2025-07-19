Глава ДНР заявил о восьми вооруженных атаках ВСУ на регион

Пушилин: один человек не выжил, еще пять ранены при атаках ВСУ на ДНР

При ударе ВСУ по Киевскому району Донецка один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом написал в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он добавил, что также в городе были повреждены жилой дом, два автомобиля и семь гражданских объектов, в том числе республиканский травматологический центр, магазин и линия электропередачи.

По его словам, украинская сторона восемь раз атаковала территорию региона.

«Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — уточнил чиновник.

Он заявил, что в Никитовском районе Горловки был ранен 34-летний мужчина. В городе тоже были повреждены жилые дома, школа, газопровод и заброшенное кафе. А в поселке Красный Партизан из-за применения реактивной артиллерии не выжила местная жительница, еще два человека были ранены. Там был уничтожен дом и пострадали и газораспределительная станция.

«На автодороге между н.п. Угледар и н.п. Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 г.р.» — написал Пушилин.

До этого источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Он упомянул, при этом был ранен по меньшей мере один человек. Судя по кадрам с последствиями ракетного удара, многоэтажка и расположенные в ней магазины были значительно повреждены.

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