На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил о восьми вооруженных атаках ВСУ на регион

Пушилин: один человек не выжил, еще пять ранены при атаках ВСУ на ДНР
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

При ударе ВСУ по Киевскому району Донецка один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом написал в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он добавил, что также в городе были повреждены жилой дом, два автомобиля и семь гражданских объектов, в том числе республиканский травматологический центр, магазин и линия электропередачи.

По его словам, украинская сторона восемь раз атаковала территорию региона.

«Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — уточнил чиновник.

Он заявил, что в Никитовском районе Горловки был ранен 34-летний мужчина. В городе тоже были повреждены жилые дома, школа, газопровод и заброшенное кафе. А в поселке Красный Партизан из-за применения реактивной артиллерии не выжила местная жительница, еще два человека были ранены. Там был уничтожен дом и пострадали и газораспределительная станция.

«На автодороге между н.п. Угледар и н.п. Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 г.р.» — написал Пушилин.

До этого источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Он упомянул, при этом был ранен по меньшей мере один человек. Судя по кадрам с последствиями ракетного удара, многоэтажка и расположенные в ней магазины были значительно повреждены.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами