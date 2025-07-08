«В лучшем случае к началу сентября»: когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР

Вооруженные силы России близки к полному контролю над территорией ДНР, сообщила газета NYT. Какой город является ключевым звеном в обороне ВСУ и действительно ли ВС РФ могут в скором времени занять всю республику — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В настоящее время ВС РФ контролируют более двух третей Донецкой народной республики, сообщила американская газета The New York Times. При этом чтобы занять остальную часть региона, российские войска должны овладеть населенными пунктами Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации, все еще находящимися под контролем ВСУ.

Значение Константиновки

Как предполагает издание, это может произойти после освобождения подразделениями и частями ВС РФ Константиновки.

Константиновка — город в ДНР, расположенный на берегах реки Кривой Торец. Население — 67 350 чел человек по состоянию на 1 января 2022 года. Сейчас, по некоторым данным, в городе осталось всего несколько тысяч жителей. Это один из крупнейших индустриальных центров республики.

По мнению NYT, этот город — ключевое звено в обороне ВСУ и представляет собой «ворота в цепочку городов, образующих последний хорошо укрепленный оборонительный рубеж ВСУ на территории ДНР».

Автомобильное шоссе Константиновка — Дружковка в настоящее время уже находится в зоне досягаемости огня российских артиллерии и РСЗО. А именно по этой дороге осуществляется подвоз всех материальных средств для частей ВСУ, обороняющих Константиновку. Практически полное прекращение доставки боеприпасов, продовольствия и горючего делает удержание ВСУ этого города весьма проблематичным.

«В случае падения Константиновки практически все города, которые находятся севернее, окажутся в зоне действия российских БЛА. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели — захвату всего донецкого региона», — пишет NYT.

Части и соединения ВС РФ глубоко охватили украинские войска, обороняющие Константиновку, с востока, юга и запада. По словам солдат и офицеров ВСУ, ведущих боевые действия в этом районе, российские беспилотники круглосуточно отслеживают практически каждое передвижение даже самых мелких подразделений в окрестностях Константиновки. Какие-либо перегруппировки, ротация и эвакуация раненых в таких условиях по большей части невозможны.

Как отмечает NYT, возросший ударный потенциал российских беспилотников дает российским войскам преимущество, которого у них не было во время предыдущих операций и боевых действий.

По словам украинских бойцов, ранее ВС РФ могли поражать цели на расстоянии 2–3 км от переднего края, а сейчас они наносят удары каждые 10–20 минут с расстояния в 15 км от линии фронта. Все, что находится в пределах этой 15-километровой зоны, уничтожается. Особо эффективным в последних боях проявило себя элитное российское подразделение БЛА «Рубикон». Российские удары в районе Константиновки настолько мощны и непрерывны, что бойцы ВСУ вообще избегают покидать свои подземные убежища. По их словам, которые приводит NYT, сейчас даже поход в туалет — практически героический поступок.

Ждать ли кровопролитных штурмов?

Навряд ли в ходе предстоящего штурма Константиновки российские войска намереваются втянуться в ожесточенные и кровопролитные уличные бои. Скорее всего, части и соединения ВС РФ предпримут попытку обойти город и окружить его, тем самым вынудив украинские войска либо спешно покинуть Константиновку, пока будет сохраняться коридор для выхода, либо капитулировать в полностью блокированном городе. Вполне возможно, что такие же тактические приемы будут применены при боях за Славянск и Краматорск.

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Вместе с тем какого-либо скорого падения Константиновки, что называется, в считанные дни, ожидать, скорее всего, не стоит .

Обороняющие город украинские части и соединения отнюдь не потеряли боеспособности, и ВСУ, понимая, чем им грозит утрата населенного пункта, непрерывно усиливают боевой и численный состав войск на этом направлении.

По всей видимости, командование ВС РФ запланировало боевые действия в этом районе на всю летне-осеннюю кампанию, и ждать полного изгнания украинской армии с территории ДНР стоит, скорее всего, в лучшем случае к началу сентября.

Подобный прогноз основывается на степени укомплектованности российских войск на этом направлении, наличии резервов, созданных запасах материальных средств. Наконец, при подобном анализе следует учитывать и ежесуточные темпы продвижения войск по опыту предыдущих операций и боевых действий. Поэтому начало сентября выглядит в этом плане достаточно оптимистическим сроком.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).