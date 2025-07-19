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Глава Днепропетровской области назвал «адской» минувшую ночь на Украине

Guardian: Вооруженные силы РФ устроили Украине адскую ночь
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Минувшая ночь на Украине была «адской» из-за массированных ударов Вооруженных сил РФ. Об этом пишет газета Guardian.

Издание цитирует главу Днепропетровской области Сергея Лысака.

«Адские ночь и утро… Самая интенсивная атака», — сказал он.

По его словам, ВС РФ на протяжении шести часов наносили удары по стратегическому узлу в регионе, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.

Утром украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Он уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты были зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня начальник военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде были повреждены промышленные предприятия.

По данным украинского блогера Анатолия Шария, российские военные сбросили около 12 фугасных авиабомб на оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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