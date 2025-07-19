Украинская армия ударила по центру Донецка

ТАСС: в Донецке прогремело несколько взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Донецку. Есть пострадавшие, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«‎На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы», — сказали агентству.

Уточняется, что удар нанесли РСЗО HIMARS.

4 июля сообщалось, что ВСУ атаковали поселок Трудовские на западе Донецка, в результате чего четыре человека получили ранения. По предварительным данным, не обошлось без жертв среди мирного населения.

Вечером 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

В Следственном комитете РФ отметили, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.