Погиб директор авиаклуба «Одесса» Константин Оборин. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

«‎Скорее всего, один из тех, кто пробовал сбивать наши БПЛА на Яках. 63 года, афганец, фамилия русская, а мозгов не было»‎, — говорится в посте.

Как пишет Воевода, Оборнин был главой Союза ветеранов Афганистана Одессы и авиа-клуба в Гидропорту.

В начале июля этого года стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады, генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича. Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в феврале 2025 года. До этого генерал занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

23 июня грузинский журналист Рати Муджири сообщил, что командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне российско-украинского конфликта. Журналист рассказал, что вместе с Муджири они планировали провести совместный эфир.

Ранее силовики заявили о гибели солиста украинской рок-группы в Сумской области.