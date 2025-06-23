Командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне СВО. Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Салют героям. Пусть земля тебе будет пухом», — написал он.

Журналист также рассказал, что вместе с Муджири они планировали провести совместный эфир вечером 22 июня. Они должны были обсудить ситуацию в Сумской области и в зоне СВО в целом.

Недавно сообщалось, что во время диверсии на территории базы «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) погиб наемник ВСУ Деметре Дарчиа.

21 мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду. Во второй половине мая ведомство завершило расследование 127 дел о наемничестве. Суды рассмотрели их и вынесли обвинительные приговоры 97 наемникам из 26 стран. Больше всего обвиняемых были гражданами Грузии — 42 человека.

Ранее Фицо обвинил «Грузинский легион» в протестах в Словакии.