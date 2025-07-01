На Украине рассказали о гибели генерала ВСУ

Стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады, генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича. Об этом рассказал командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что Захаревич был талантливым военным во время учебы и лучшим офицером во время службы.

Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в феврале 2025 года. До этого генерал занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

23 июня грузинский журналист Рати Муджири сообщил, что командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне российско-украинского конфликта. Журналист рассказал, что вместе с Муджири они планировали провести совместный эфир.

Также сообщалось, что во время диверсии на территории базы «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) погиб наемник ВСУ Деметре Дарчиа.

Ранее силовики заявили о гибели солиста украинской рок-группы в Сумской области.