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Украинские военные атаковали сельхозрынок в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях», — заявил он.

По словам губернатора, пострадали два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина, которая в момент атаки взвешивала товар — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате удара сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены.

До этого пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что при обстреле Алешек в Херсонской области со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину доставили в местную ЦРБ. У пострадавшего минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение.

12 июля заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинские военнослужащие целенаправленно нанесли удар по жилому массиву в Алешках в Херсонской области. По его словам, ВСУ стремятся посеять панику среди российских граждан.

Ранее в Ростовской области произошли взрывы из-за атаки беспилотников.

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