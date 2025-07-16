Российские военные нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. В результате были поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 148-ми районах.

Кроме того, были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA израильского производства.

15 июля министерство обороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воскресенка в Донецкой народной республике/

По данным ведомства, во время операции были нанесены удары по личному составу и технике украинских сил, включая механизированную бригаду, морскую пехоту и подразделения территориальной обороны. Атаки проводились в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, а также Темировка и Полтавка Запорожской области.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.