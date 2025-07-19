Минобороны РФ опубликовало видео освобождения подразделениями 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) села Каменское в Запорожской области.

Как рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным «Байкал», противник на протяжении двух лет создавал в Каменском целые подземные города, что позволяло хорошо контролировать подступы к селу.

Десантники 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка при поддержке авиации, артиллерии и ударных FPV-дронов в течение трех недель выбивали противника из населенного пункта. Новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами незаметно для врага форсировали реку Янчекрак, после чего ликвидировали весь личный состав ВСУ и удерживали рубеж.

В знак освобождения Каменского от формирований ВСУ российские военнослужащие развернули российский триколор и флаг ВДВ, как символ победы над киевским режимом.

О взятии Каменского Минобороны сообщило 17 июля. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Владимира Рогова, установление контроля над этим населенным пунктом открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в трех регионах.