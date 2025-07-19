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В Запорожской области украинские военные выкопали подземные города

В Каменском Запорожской области ВСУ выкопали подземные города
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Oleg Petrasiuk/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года выкопали целые подземные города с путями сообщения между подвалами в Каменском Запорожской области. Об этом рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона Вооруженных сил России с позывным Байкал, передает ТАСС.

По его словам, взятие российскими войсками этого населенного пункта сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении населенного пункта Каменское. По его словам, в связи с тем, что Каменское долгое время оставалось нетронутым, ВСУ имели преимущество в инженерном отношении, поэтому смогли создать целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками.

Российские военнослужащий отметил, что, зачистив основную часть Каменского, штурмовые группы батальона выдвинулись на северную окраину.

Байкал утверждает, что украинские военные зачастую покидали позиции, а после того, как они были утрачены, стало понятно, что Киев мобилизовал граждан в возрасте, отправил их на передний край, чтобы те держали позиции и никуда не уходили. После того, как эти военнослужащие бежали, командование ВСУ отправило к населенному пункту более оснащенные подразделения, с лучшим обмундированием, снаряжением, со стрелковым оружием западного образца.

О взятии Каменского Минобороны РФ сообщило 17 июля. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Владимира Рогова, установление контроля над этим населенным пунктом открывает прямую дорогу на подконтрольный Вооруженным силам Украины город Запорожье.

Ранее военный эксперт рассказал о подполье, действующем в городах Новороссии.

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