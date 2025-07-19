ВС РФ ведут бои на высотах возле Юнаковки

Марочко: ВС РФ уничтожают засевших на высотах у Юнаковки ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ, закрепившимися на высотах у Юнаковки в Сумской области.

«Здесь (у Юнаковки. — «Газета.Ru») на протяжении недели идут в основном позиционные бои. <...> Украинские боевики довольно-таки серьезно закрепились на высотах, которые находятся на юго-западе данного населенного пункта — прежде всего в населенном пункте Храповщина, который находится на возвышенности», — пояснил Марочко.

Эксперт добавил, что ВСУ могут контролировать большое пространство, находясь на высотах возле населенного пункта. Поэтому продвижение российских войск затруднено, пока группировка украинских войск остается в районе Юнаковки.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

Ранее стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области.