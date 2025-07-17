Установление контроля над селом Каменским в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Символично, что в освобождении села участвовали подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Земли запорожских казаков освобождают ставропольские и кубанские казаки», — сказал собеседник агентства.

Утром 17 июля Минобороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Каменское в Запорожской области. Российские военнослужащие в ходе боевых действий нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск в регионе. Ударам подверглись места скопления солдат ВСУ в районе населенных пунктов Степовое, Белогорье, Новоданиловка и Новоандреевка.

14 июля в пресс-службе российского оборонного ведомства рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль село Малиновка в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», им удалось занять населенный пункт благодаря активным и решительным действиям.

Ранее военный эксперт рассказал о подполье, действующем в городах Новороссии.