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Военный эксперт рассказал о подполье, действующем в городах Новороссии

Военэксперт Матюшин: в городах Новороссии действует подполье в помощь ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Во всех городах Новороссии, находящихся под контролем Украины, действует подполье в помощь российским войскам, пусть и не многочисленное. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Александр Матюшин.

«Это как местные жители, которые просто передают данные о дислокации и местоположении украинских войск, расположении артиллерии, всего прочего, так и городские партизаны, которые проводят в том числе и диверсии. И это связано не только с отправкой бомб в посылках, а также подрывом автомобилей ТЦК или диверсией на железных дорогах», — отметил он.

Эти люди работают в непосредственной близости к украинским спецслужбам, рискуя попасться в руки СБУ или контрразведки, подчеркнул он.

В июне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Днепродзержинска (украинское название — Каменское) в Днепропетровской области Украины отбили у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата) мужчину, которого заталкивали в микроавтобус. По словам подпольщика, мужчине на помощь пришел случайный прохожий, который вступил в неравный бой с сотрудниками ТЦК. Позже к нему присоединились другие неравнодушные жители города и спасли человека от принудительной мобилизации.

Ранее подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области.

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