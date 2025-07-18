В Минобороны сообщили о количестве уничтоженных БПЛА за неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1387 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.



Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 дрона, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 249 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 351 единица специальной военной автомобильной техники.

До этого в Минобороны рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 73 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31, еще 17 уничтожили в Орловской области. Над Московским регионом средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников, из них три направлялись к столице.

Остальные БПЛА сбили над Крымом (4), Азовским морем (3), Смоленской и Нижегородской областями (по 2), а также по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями и Черным морем.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения дрона вертолетом Ка-52.