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Появились кадры удара ВС России по ракетному комплексу ВСУ

Военкоры опубликовали кадры удара ВС РФ по ракетному комплексу ВСУ в Одесской области
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Российские войска атаковали ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Гвардейское в Одесской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным журналистов, снаряд был выпущен из ракетного комплекса «Искандер-М» по позиционному району зенитного ракетного комплекса С-300ПС украинских войск.

16 июля Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются ВСУ. По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

13 июля сообщалось, что российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, а также центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации Минобороны РФ, атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Удары пришлись также по временным позициям подразделений ВСУ в 136 населенных пунктах.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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