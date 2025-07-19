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В США усомнились в способности западных стран предотвратить поражение Украины

RS: помощь от западных стран не предотвратит поражение Украины в конфликте с РФ
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Lockheed Martin

Страны — члены НАТО не смогут предотвратить поражение Украины в конфликте с РФ, даже если возьмут на себя поставки вооружения в зону боевых действий. Об этом в ходе беседы с журналистами Responsible Statecraft (RS) заявил научный сотрудник Института Куинси в США Альмут Роховански.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут потери. Они лишаются не только военнослужащих, но и оружия и контроля над теми или иными территориями. Более того, мирные жители регулярно уезжают за границу.

«Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение», — подчеркнул Роховански.

По его словам, чем дольше будет продолжаться вооруженный конфликт между Москвой и Киевом, тем хуже будет положение Украины на мирных переговорах с РФ. Эксперт пояснил, что с течением времени украинские власти будут терять все больше «козырей».

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку новой американской техники и вооружений на Украину. Как сказал глава государства, в том числе этот пакет помощи будет включать в себя зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее в НАТО сообщили о планах провести внеплановое заседание по поставкам оружия на Украину.

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