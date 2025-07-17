Ртищев: Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Новотроицком в ДНР

Киев собирается подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, пишет ТАСС.

Ртищев заявил, что в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения украинскими военнослужащими антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе поселка Новотроицкое. Генерал пояснил, что предприятие имеет первый класс опасности, в результате удара по нему возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака.

«Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба»,— отметил Ртищев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает новых провокаций со стороны Украины, чтобы сорвать все начатые мирные инициативы. По его словам, власти Киева по-прежнему остаются непредсказуемыми, а их действия вызывают настороженность.

О том, что Киев задумал «кровавую провокацию» для срыва переговоров по урегулированию конфликта, заявлял и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее в Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины.