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Стала известна причина, из-за которого генерала Шестерова не отправят на СВО

Генерала Шестерова не отправят на СВО из-за допусков к секретным данным
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Алексей Никольский/РИА Новости

Бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова, осужденного за хищение при строительстве парка «Патриот», не отправят в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

Отмечается, что военный не сможет попасть на фронт из-за того, что у него имеется допуск к секретной информации. Власти не могут допустить, чтобы он, владея такими сведениями, попал в украинский плен, например.

Владимира Шестерова 17 июля приговорили к шести годам колонии, а также лишили звания и государственных наград. Он признал свою вину и дал показания на бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, потому рассчитывал на условный срок — и пришел на оглашение приговора без вещей для СИЗО и необходимых лекарств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, на что генерал Попов потратил деньги Минобороны для парка «Патриот».

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