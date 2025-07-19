Отряд мексиканских наемников воюет в составе 25-й бригады ВСУ, сообщает РИА Новости.

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — поделился один из пользователей соцсетей в профиле Miquiztli Force в одной из запрещенных соцсетей.

Отмечается, что для новобранцев предусмотрен базовый двухмесячный курс военной подготовки.

До этого замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир сообщал, что в Колумбии готовится законопроект, чтобы урегулировать ситуацию и предотвращать отправку колумбийцев в качестве наемников.

Недавно выяснилось, что граждане Колумбии обращаются в посольство России, чтобы найти родственников, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как наемники.

Также министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявлял, что не располагает сведениями о участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников.

Ранее российский боец ликвидировал в ближнем бою американского наемника.