Отряд мексиканских наемников воюет в составе 25-й бригады ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — поделился один из пользователей соцсетей в профиле Miquiztli Force в одной из запрещенных соцсетей.
Отмечается, что для новобранцев предусмотрен базовый двухмесячный курс военной подготовки.
До этого замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир сообщал, что в Колумбии готовится законопроект, чтобы урегулировать ситуацию и предотвращать отправку колумбийцев в качестве наемников.
Недавно выяснилось, что граждане Колумбии обращаются в посольство России, чтобы найти родственников, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как наемники.
Также министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявлял, что не располагает сведениями о участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников.
Ранее российский боец ликвидировал в ближнем бою американского наемника.