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В МИД Уругвая отреагировали на участие наемников-соотечественников в конфликте на Украине

Глава МИД Уругвая Лубеткин: я не знаю об уругвайских наемниках на Украине
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Global Look Press

Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин не располагает сведениями о участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Я впервые слышу о том, что уругвайцы воюют на Украине», – отметил он в ответ на вопрос об усилиях его ведомства по борьбе с вербовкой граждан страны в ряды Вооруженных сил Украины.

Генпрокуратура информировала, что в ДНР к 14 годам лишения свободы приговорили наемника из Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса.

В пятницу РИА Новости писало, что посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников, имеющих опыт воинской службы. Журналисты сообщили, что на сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал с вакансией для желающих принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Иностранцев приглашают присоединиться к 25-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи на Донецком и Днепропетровском направлениях, в качестве пехотинцев или операторов дронов.

Ранее российский боец ликвидировал в ближнем бою американского наемника.

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