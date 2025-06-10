Колумбийцы обращаются в посольство РФ, чтобы найти родственников, служивших в ВСУ

Граждане Колумбии обращаются в посольство России, чтобы найти родственников, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как наемники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую миссию России в Боготе.

«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — сообщили в российском посольстве.

Российское дипломатическое представительство перенаправило колумбийцев в собственное посольство страны в Москве.

До этого находящийся в плену у российской стороны боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Стягайло сообщил, что иностранные наемники из Японии и Колумбии были переброшены на Сумское направление, но столкновение с российскими военными оказалось для них неудачным.

Также, как утверждает Стягайло, он встречал иностранных наемников и на территории учебной части в Черкасской области. Среди них были граждане Японии, Колумбии, Польши, Ирландии, США и Германии.

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