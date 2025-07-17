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Российский боец убил в ближнем бою американского наемника в Новохатском

Штурмовик «Калаш» в ближнем бою убил американского наемника ВСУ в Новохатском ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Боец 36-й бригады Вооруженных сил России с позывным «Калаш» из состава группировки войск «Восток» в ближнем бою уничтожил американского наемника ВСУ во время освобождения населенного пункта Новохатское в ДНР. Об этом военнослужащий рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, в боях за село с украинской стороны принимали участие в том числе иностранные наемники.

«Американца, вот, встречал, когда его убил», --― сказал «Калаш». При себе у погибшего был паспорт гражданина США, добавил он.

Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Новохатское в ДНР накануне, 16 июля. Как уточнили в оборонном ведомстве, освобождение села открыло российским военным путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью.

По данным Минобороны, контроль над Новохатским установили военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Они провели зачистку зданий и сооружений от противника, а также развернули в населенном пункте российские флаги. Инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории. Кроме того, бойцы российской армии нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное поле, Новополь в ДНР и Темировка в Запорожской области. В результате украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, а также бронемашину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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