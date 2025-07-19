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Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки украинских БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, летевших к Москве
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Inna Varenytsia/Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву.

Информация о сбитых дронах опубликована в 1:10 мск.

Всего с 00:20 мск 19 июля Собянин сообщил о 12 уничтоженных дронах на подлете к Москве.

В ночь на 19 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе в результате атаки беспилотников загорелись несколько частных домов загорелись в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского. Предварительно, ранения получил один человек.

По информации Минобороны РФ, в период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников. По данным ведомства, больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов.

Ранее «Калашников» рассказал об антидроновых возможностях ракеты «Вихрь».

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